Pazienti positivi nell’ospedale no-Covid, chiuso un reparto

Quattro pazienti positivi al coronavirus nell’ospedale no-Covid di Iseo: la struttura, ricordiamo, era stata organizzata dall’Asst Franciacorta per mantenere un presidio “libero” dal Sars-Cov2, e quindi dedicato alla cura delle patologie tradizionali. Ma il virus, infido come sempre, è riuscito a fare breccia nonostante le ingenti misure di sicurezza sanitaria: i quattro degenti risultati positivi al tampone erano infatti risultati negativi la scorsa settimana.

Pazienti trasferiti a Chiari

Lo scrive Bresciaoggi: come da prassi è scattato il protocollo che ha visto inizialmente la chiusura del reparto di Medicina, dove i quattro erano ricoverati, e poi il trasferimento all’ospedale Mellino Mellini di Chiari (che invece è attrezzato per il Covid: a lunedì risultano più di cinquanta pazienti positivi ricoverati).

In queste ore sono in programma ulteriori tamponi di controllo a tutto il personale e agli altri degenti del reparto: dovessero risultare negativi, allora sarebbe regolarmente riaperto probabilmente già entro la giornata di martedì. I quattro neo-positivi hanno circa 70 anni, e per il momento stanno bene.