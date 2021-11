Allerta contagi a scuola: 20 bambini positivi, sospesa anche la mensa

Allerta contagi a Orzinuovi: nelle ultime 24 ore sono 11 i positivi accertati, a cui se ne sommano altri 8 registrati nelle 48 ore precedenti. Le positività riscontrate in questi giorni sarebbero in gran parte riconducibili a bambini tra i 6 e 10 anni, che frequentano le scuole elementari (pubbliche e privati). Per questo, ad oggi, ci sarebbero ben 6 classi in quarantena: 4 alla primaria statale dell'Istituto comprensivo e 2 della scuola paritaria dell'Andreana.

Visto il boom di positivi, dall'Istituto comprensivo (e di concerto con l'amministrazione comunale) è stato deciso di sospendere il servizio mensa fino a nuovo ordine. I bambini che fanno il tempo pieno usciranno tutti i giorni alle 12.30 per poi rientrare alle 14.

Più di 18 bambini contagiati

Il nuovo protocollo Covid per il contenimento dei contagi a scuola, ricordiamo, prevede che una classe vada in quarantena (con attivazione della Dad, la didattica a distanza) quando si registrano almeno 3 alunni positivi. Sarebbe questo il caso dei due istituti di Orzinuovi: così facendo si stimano tra i 18 e i 20 bambini positivi, solo nelle due primarie.