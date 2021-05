Orio: aereo dal Punjab, 6 passeggeri contagiati. Paura per la variante indiana

Ci sono 6 passeggeri positivi al coronavirus tra i 129 atterrati lunedì sera all'aeroporto di Orio al Serio: erano a bordo di un aereo della compagnia HiFly decollato dal Punjab, India. Sono stati tutti posti in isolamento, in vari “Covid hotel”, ovvero gli alberghi privati attrezzati per la quarantena: insieme a loro sono in isolamento anche i 17 membri dell'equipaggio, per un totale di 146 persone.

La gestione sanitaria della situazione è affidata all'Ats di Bergamo, che provvederà ad eseguire tamponi molecolari su tutti i passeggeri e l'equipaggio. Appena atterrati a Orio, i viaggiatori sono stati sottoposti a tampone antigenico: nonostante prima del decollo tutti avevano già fatto un tampone (nelle 72 ore precedenti), risultato negativo, come detto sono risultate 6 persone positive.

Indagini epidemiologiche sulla variante indiana

Le stesse sono in isolamento in un'area dedicata dell'albergo Muratella. Le successive indagini epidemiologiche serviranno a inquadrare l'eventuale presenza della variante indiana, la mutazione che in questo momento preoccupa il mondo e sta mettendo in ginocchio l'intera India. Ingenti le misure di sicurezza per evitare contatti con altre persone presenti in aeroporto.

L'aereo è stato fatto atterrare in un angolo remoto della pista: i passeggeri sono stati trasportati con pulmini e fatti scendere pochi alla volta, accompagnati nell'area dedicata all'esecuzione dei tamponi rapidi. Tutti i 129 passeggeri a bordo dell'aereo sarebbero di nazionalità italiana, motivo per cui è stato dato il via libera al loro ritorno nel Paese, e abitano tutti nel Nord Italia (alcuni di loro, forse, anche in provincia di Brescia). Resteranno in isolamento per almeno 10 giorni, prima di essere sottoposti a nuovo tampone.