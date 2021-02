Feste clandestine in casa e in un magazzino: multe per 6.000 euro

Nel weekend appena trascorso, durante i controlli per il rispetto della normativa anti-Covid i carabinieri di Verolanuova hanno sanzionato in 15 persone, colpevoli di aver preso parte a due feste private ad Offlaga e a Quinzano d’Oglio.



Entrati rispettivamente in un appartamento e in un magazzino, i militari si sono trovati davanti due 'raduni' clandestini e hanno multato i partecipanti per un totale di 6.000 euro (400 euro a testa).

Sia ad Offlaga sia a Quinzano d’Oglio, i carabinieri sono intervenuti a seguito di segnalazioni per schiamazzi e disturbo alla quiete pubblica, effettuate per telefono dai vicini di casa.