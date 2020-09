Coronavirus: primo bambino positivo in una scuola bresciana, classe in isolamento

A meno di 24 ore dalla riapertura delle scuole anche in provincia di Brescia si segnala il primo caso positivo tra le decine di migliaia di alunni che sono rientrati in classe. Il caso in realtà risale a qualche giorno prima, in una scuola dell'infanzia – l'asilo comunale – di Offlaga (che, ricordiamo, hanno riaperto i battenti già dalla scorsa settimana).

Bimbo positivo, classe in isolamento

Come riporta il Corriere della Sera, il primo a darne notizia, la positività del bimbo è stata rivelata venerdì scorso: asintomatico, si tratterebbe di un contagio in ambito familiare. Ma da qualche giorno, come detto, il piccolo era già rientrato a scuola: da qui la decisione dell'Ats – l'Agenzia di tutela della salute – di isolare tutti i suoi compagni di classe e insegnanti e operatori venuti a contatto.

Non si escludono ulteriori misure restrittive, e comunque una campagna di test a tappeto: il bimbo positivo ha due fratelli che frequentano scuole elementari e medie. Sempre a Offlaga un altro sospetto “caso Covid” scuote le materne, questa volta la scuola parrocchiale. E' qui che una delle maestre sarebbe venuta a contatto con un caso positivo (fuori da scuola).

Maestra a rischio: i bambini tutti a casa

In via precauzionale, tutti i bimbi della sua sezione (in tutto una quindicina) sono stati lasciati a casa prima ancora che cominciasse la scuola, in attesa degli esiti dei test. Il primo tampone è risultato negativo, a quanto pare anche il secondo: i bambini mercoledì mattina sono tornati all'asilo, con una decina di giorni di ritardo.

Con la riapertura delle scuole anche la Regione ha stilato un “Piano anti-Covid” generalizzato ma replicabile in tutti gli istituti, anche bresciani. Ciascun istituto poi, in accordo con le amministrazioni comunali e provinciali, ha redatto un proprio “Protocollo di sicurezza” per il rientro a scuola, valutando tutti i possibili scenari (anche quello, appunto, di una positività tra le aule).