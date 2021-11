Mascherine anche all'aperto: altri Comuni bresciani verso l'obbligo

Le indicazioni della Prefettura, in tal senso, erano state piuttosto chiare. Ovvero: va bene la zona bianca, ma in vista dei probabili assembramenti natalizi, e vista soprattutto la crescita dei contagi, meglio intervenire limitando i rischi. La prima opzione è l'obbligo della mascherina all'aperto: il Comune di Brescia ha già fatto da apripista, con ordinanza in vigore nel weekend in alcune vie del centro storico e multe salate per chi sgarra (da 400 fino a 3.000 euro).

Dopo il via del capoluogo, altri paesi hanno proposto ordinanze analoghe. A Lumezzane è in vigore dallo scorso fine settimana il provvedimento che prevede (fino al 31 dicembre) l'obbligo di mascherina nelle piazze, nei parchi pubblici e nei mercati settimanali (il mercoledì a Piatucco, il venerdì a Sant'Apollonio e il sabato a San Sebastiano). Anche in questo caso l'inosservanza è punita con una sanzione di almeno 400 euro.

Ordinanza in arrivo in vari Comuni

Sul lago di Garda è Salò il primo della lista: l'ordinanza del sindaco Gianpiero Cipani potrebbe essere firmata lunedì 29 novembre, e subito in vigore con obbligo di mascherine nella zona del centro storico, dalla Fossa al Carmine. Conto alla rovescia, così pare, anche a Roncadelle: l'ipotesi è di istituire l'obbligo di mascherina almeno al parco Cono Ottico (dove sono in programma vari eventi di Natale). Sarebbero pronti a partire (con focus sui mercati settimanali) anche i Comuni di Castelmella, Iseo, Manerbio e Orzinuovi, solo per citarne alcuni.

Cosa succede in provincia

Nessun'altra decisione è stata presa, per ora, sul lago di Garda. Si attende Desenzano, la “patria” dello shopping natalizio, oppure Sirmione, il cui centro storico è ambito e frequentato. Ancora nulla in vista nemmeno a Padenghe: “Ci atterremo alle disposizioni nazionali”, suggerisce il sindaco Albino Zuliani. A Lonato il sindaco Roberto Tardani rimanda una probabile decisione per la Fiera, in programma a gennaio (e con tante presenze attese). Tutto fermo anche a Montichiari: “Nessun obbligo al momento – spiega il sindaco Marco Togni – ma vedremo da qui a Natale”.