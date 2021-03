E' attesa per oggi, 5 marzo, l'ordinanza del ministro della Salute Roberto Speranza che porterà in zona arancione e rossa almeno cinque regioni italiane (ma quelle a rischio sono dieci) e che entrerà in vigore a partire da lunedì 8 marzo. Da domani, invece, sarà in vigore il Dpcm Draghi. Non è escluso che, in base all'andamento dei contagi, possano essere varate nuove restrizioni nei prossimi 15 giorni. Nel mirino ci sono Pasqua e Pasquetta: il governo potrebbe optare per una zona rossa generalizzata da estendere a tutta la penisola.

L'ordinanza di Speranza: ipotesi coprifuoco anticipato

L'ordinanza di Speranza oggi dovrebbe stringere le misure sulla Lombardia, che ha proclamato dalla mezzanotte di oggi la zona arancione scuro e nel frattempo ha registrato 5mila tamponi positivi in 24 ore: per la regione amministrata da Attilio Fontana si profila la zona rossa, ma in bilico ci sono anche Campania, Emilia-Romagna e Abruzzo, che potrebbero diventare rosse e andare così ad aggiungersi a Basilicata e Molise. Verso la zona arancione vanno Calabria, Friuli-Venezia Giulia e Veneto mentre in bilico c'è il Lazio. Nelle Marche intanto diventa zona rossa Macerata dopo Ancona. Attualmente, In base alle ordinanze del Ministro della Salute del 27 febbraio 2021, sono attualmente ricomprese:

in zona bianca : Sardegna;

: Sardegna; in zona gialla : Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto;

: Calabria, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Puglia, Sicilia, Valle d’Aosta, Veneto; in zona arancione : Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria;

: Abruzzo, Campania, Emilia-Romagna, Lombardia, Marche, Piemonte, Toscana, Provincia Autonoma di Bolzano, Provincia autonoma di Trento, Umbria; in zona rossa: Basilicata, Molise.

L'esecutivo, che da aprile potrebbe abbandonare lo strumento del dpcm e varare un decreto legge per le misure anti contagio, intende intanto valutare l'efficacia del decreto ministeriale firmato martedì, a partire dallo stop alle lezioni nelle aree a più alto contagio, i cui effetti si vedranno non prima di una settimana-dieci giorni. Intanto, scrive il Fatto Quotidiano, la Lombardia, che incredibilmente era rimasta in giallo per un altro errore nei dati trasmessi due settimane fa, passa dall ’arancione all’arancione scuro o rinforzato: chiuse le scuole tranne gli asili nido, le attività di laboratorio e quelle per gli alunni disabili; stop alle seconde case e alle visite ad amici e parenti; chiuse le aree attrezzate al gioco e allo sport in parchi e giardini pubblici, con eccezione per i disabili; solo un componente della famiglia, eventualmente accompagnato da minori o disabili, può accedere ai negozi al dettaglio.

Il bollettino della Protezione Civile di ieri ha contato quasi 23mila casi dopo i 20mila di mercoledì ma con meno tamponi e quindi un indice di positività in crescita dal 5,8 al 6,73%. Secondo la Fondazione Gimbe il ritmo di crescita dei casi ha raggiunto il 30% settimanale. Il fisico Giorgio Parisi, presidente dell’Accademia dei lincei, dice al quotidiano che i numeri sono compatibili con l'arrivo della terza ondata: "Siamo in una situazione di crescita esponenziale lenta. La prima ondata raddoppiava ogni tre giorni perché non erano state adottate misure, nella seconda il tempo di raddoppio era una settimana e adesso è di circa 15 giorni. Stiamo arrivando a una media di circa 20.000 casi al giorno, fra 15 giorni potrebbero diventare 40.000: una situazione difficilmente sopportabile dagli ospedali". Le vittime sono ancora 339, ma a preoccupare sono i 232 ingressi in terapia intensiva - il secondo dato più alto da quando si calcolano, a inizio dicembre - e i 394 ricoveri in più nei reparti ordinari. Solo Basilicata e Valle d'Aosta non annotano nuovi pazienti in rianimazione nell'ultima giornata, la Lombardia ne ha invece ben 56. Il monitoraggio delle varianti resta costante e il governo concentra la sua attenzione - con riunioni in programma già nei prossimi giorni - in particolare sulla scuola, dove nelle ultime settimane sono esplosi i casi, e sui trasporti, da sempre possibile luogo di contagio.

Secondo Repubblica invece l'ordinanza di Speranza oggi potrebbe mandare Campania e Abruzzo a raggiungere in rosso Basilicata e Molise e tingere quasi interamente d’arancione il nord Italia con Veneto e Friuli-Venezia Giulia che si aggiungono a Lombardia, Piemonte, Emilia-Romagna (che quindi rimarrebbe arancione) e Toscana. In zona gialla al nord rimarrebbero soltanto Valle d’Aosta e Liguria. Anche secondo Repubblica dovrebbe resistere in giallo il Lazio, con Rt appena sotto 1, mentre al sud rischiano il passaggio in arancione Puglia e Calabria. In giallo anche la Sicilia mentre la zona bianca è confermata per la Sardegna. Il Messaggero scrive che la Campania va verso la zona rossa ma rischiano anche Lombardia, Emilia-Romagna, Marche, Friuli-Venezia Giulia, Trento e Bolzano mentre i numeri sono in peggioramento anche in Molise e Basilicata. In bilico Piemonte, Toscana, Puglia, Abruzzo e Umbria mentre vanno un po' meglio Veneto, Lazio, Calabria e Valle d'Aosta oltre alla Sardegna zona bianca.

Lockdown Italia: il coprifuoco anticipato alle 20 e Pasqua e Pasquetta in zona rossa per tutti

"Il Piemonte non dovrebbe passare in fascia rossa con il monitoraggio di domani (oggi per chi legge, ndr) perché il nostro Rt è a 1,15, sotto la soglia dell’1,25 che fa scattare le misure più drastiche. Ma da lunedì chiudiamo in tutta la regione le scuole dalla seconda media compresa in su", dice invece a La Stampa l’assessore piemontese alla Sanità Luigi Icardi. Ma il quotidiano aggiunge che se il Piemonte resta (in teoria) arancione, in rosso potrebbe finire l’Emilia Romagna, dove Stefano Bonaccini sembra intenzionato a giocare d’anticipo dichiarando il lockdown senza aspettare che i dati del report dell’Iss di oggi:

Report con cui potrebbero finire in fascia arancione Calabria e Veneto, mentre ballano ancora Puglia e Lazio con un Rt di un pelo sotto quota uno che fa scattare la chiusura di bar e ristoranti anche di giorno.

Sul tavolo del governo però c'è anche un piano che prevede una stretta che potrebbe essere varata entro 15 giorni se i numeri dell'emergenza dovessero continuare il peggioramento di queste settimane. Con i 232 nuovi ingressi segnalati ieri, a preoccupare è l'occupazione delle terapie intensive in tutta Italia: in totale siamo a 2475, pericolosamente vicini alla soglia delle tremila che alla fine del 2020 poteva far scattare il lockdown e sono nove attualmente le regioni in cui sono al di sopra del limite. Per questo, scrive oggi il Corriere della Sera, vengono esplorate tutte le ipotesi per limitare al massimo gli spostamenti tra le persone. Tra queste c'è quella di ampliare le ordinanze sulle zone rosse locali ai comuni limitrofi per potenziare al massimo la capacità di circoscrivere la circolazione dell'epidemia.

Ma soprattutto circola l'ipotesi di anticipare il coprifuoco alle ore 20 invece che alle 22 in tutta Italia. La possibilità è stata discussa mentre si parlava del primo Dpcm del presidente del Consiglio Mario Draghi, poi firmato il 2 marzo e in vigore dal 6 marzo fino al 6 aprile. Poi è stata scartata ma è rimasta sul tavolo in attesa di comprendere come evolveranno la curva dei contagi e quella dei ricoveri. Un'altra idea è quella di limitare gli spostamenti non necessari per motivi di salute, lavoro o estrema necessità e urgenza. Qui nel mirino c'è la famosa deroga per le visite a parenti e amici una volta al giorno rispettando il coprifuoco. È già stata vietata in zona rossa e alcune ordinanze regionali con il passaggio all’arancione scuro - come quella entrata in vigore in Lombardia - hanno già previsto la stessa restrizione. A questo punto, conclude il quotidiano, non è escluso che si possa decidere di uniformare le misure in tutta Italia ad esclusione delle zone gialle. Il Messaggero aggiunge che il governo ragiona anche attorno all'ipotesi di blindare la Pasqua estendendo la zona rossa alle festività come è successo a Natale con l'esecutivo Conte. Silvio Brusaferro dell'Istituto Superiore di Sanità ha suggerito l'ipotesi di rafforzare la zona gialla con il coprifuoco alle 20 ma la decisione è stata rinviata per i timori dell'impatto che avrebbe sulle attività commerciali: dovrebbero chiudere alle 19. Per Pasqua e Pasquetta invece l'idea è di fare come ha fatto il governo Conte Bis a Natale: dichiarare una zona rossa in tutta Italia nei giorni di festa e mitigare di poco le restrizioni nei pre-festivi. In questo caso si profila anche un addio a cinema e teatri aperti il 27 marzo.

"Per i dati che abbiamo analizzato, la Liguria dovrebbe restare in zona gialla anche la prossima settimana, ad eccezione dell'estremo ponente", che resterà in zona arancione rafforzata, ha detto intanto ieri il presidente della Regione Giovanni Toti nel punto stampa di fine giornata sull'andamento della pandemia. "I contagi e la pressione sugli ospedali aumentano - rileva il governatore- ma la Liguria è al di sotto della soglia di preoccupazione che, invece, si sta determinando in altre regioni italiane". La Basilicata invece resterà zona rossa almeno fino al 15 marzo: lo ha decretato l'ordinanza firmata la scorsa settimana dal Ministro della Salute, Roberto Speranza, e quindi, domani, nel consueto aggiornamento del venerdì, l'attenzione dei lucani sarà proiettata soprattutto sull'aggiornamento dell'indice Rt. Sei giorni fa era all'1,51, il più alto tra le regioni italiane.

Il Veneto invece è quasi rassegnato alla zona arancione. I nuovi casi sono stati quasi 1.500 in 24 ore (per l'esattezza 1.487), con l'Rt salito all'1,12. "I numeri si stanno ingrossando", ha ammesso ieri il governatore Luca Zaia, spiegando che l'incidenza dei positivi sui tamponi è del 3,62%. "Ho sentito il ministro Speranza - ha aggiunto - di certo ci sono regioni più in sofferenza di noi: l'Italia si sta colorando sempre più di arancione e rosso". Sulla possibilità che il Veneto diventi arancione, Zaia ha risposto: "penso che sia verosimile che si torni a ballare. L'aereo potrà avere delle turbolenze in volo". L'incidenza sta crescendo a Padova, nel Comelico e in alcune zone del veronese. Dall'inizio dell'epidemia il Veneto ha avuto 338.237 malati.

L'ipotesi di tutta l'Italia in zona rossa a Pasqua e Pasquetta e per le festività

In Piemonte la giunta guidata da Alberto Cirio ha appena firmato un'ordinanza che mette Crescentino, comune in provincia di Vercelli, in zona rossa da oggi alle 19.00 fino al 19 marzo. La decisione è scattata a scopo precauzionale alla luce di una crescita repentina dei casi nell'ultima settimana rispetto alle tre precedenti (dei 101 casi degli ultimi 28 giorni, 71 sono dell'ultima settimana). Crescentino si aggiunge agli altri 22 comuni in zona rossa in Piemonte, anche qui sarà potenziato il tracciamento con i tamponi e la messa in priorità per la vaccinazione degli anziani over 80 domiciliati in zona rossa. Ma non è l'unica misura presa dalla giunta regionale. Infatti, per i comuni di Verolengo, Brandizzo e Verrua Savoia (tutti e tre in provincia di Torino) scatta il potenziamento dell'attività di sorveglianza epidemiologica, del contact tracing: nel comune di Verrua Savoia è stato trovato un caso di variante inglese.

Ma c'è anche chi dice no e nell'Emilia-Romagna che si tinge sempre più di rosso, si registra lo strappo di Ferrara: "Ciò che posso dirvi con certezza è questo - scrive il sindaco leghista Alan Fabbri ai suoi concittadini- se il ministero della Salute confermera' la nostra regione in zona arancione, Ferrara non accetterà ulteriori restrizioni regionali. A meno che non siano motivate da dati sensibilmente peggiorativi". Ferrara infatti, nonostante dati meno drammatici rispetto ad altre province dell'Emilia-Romagna, rischia di finire comunque in rosso. "Continuerò sempre a sostenere che servono parametri più chiari e puntuali basati sulle province. Altrimenti anche territori meno colpiti continueranno a pagare per altri", lamenta Fabbri

''Io credo che dobbiamo cercare di non dipingere a tinte eccessivamente fosche una situazione che è già difficile, io lascio ai virologi rappresentare la situazione: la politica sulla base dei dati che la scienza ci fornisce deve trovare delle soluzioni, creare meno confusione possibile e dare ai cittadini meno disagi. Affrontare questa pandemia è molto difficile e l'arrivo delle varianti che rendono un po' più lunga l'uscita dalla pandemia, ma io resto fiduciosa", ha detto ieri il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, ai microfoni di 'Non Stop News', su Rtl 102.5, rispondendo a una domanda riguardo alle parole di Guido Bertolaso su tutta Italia in zona rossa. "Ieri il Premier Draghi ha avuto un confronto con la commissaria europea Von Der Leyer e si sta cercando di accelerare la produzione dei vaccini e l'approvvigionamento per il nostro paese e di costruire un sistema della logistica che consenta di somministrare le dosi di vaccino necessarie per uscire da questa situazione. L'Italia ce la può fare, ce la deve fare e questo Governo ha come primo obiettivo, come prima sfida il piano di vaccinazioni e il Premier Draghi è stato molto chiaro nel dire che le aziende che non rispettano le regole e le scadenze non devono essere scusate'', ha concluso.

Le autorità, come riportato dal Fatto, sono a conoscenza dal 26 gennaio che l’impatto della variante inglese poteva essere molto pesante, con una moltiplicazione fino a 6 volte dei casi di contagio entro marzo. Il Cts aveva messo in guardia che il regime da "zona gialla" non sarebbe stato sufficiente quando i contagi fossero aumentati vertiginosamente. Forse la crisi di governo ha fatto perdere tempo prezioso. Il nuovo governo intanto è sotto attacco: "Magari le Regioni fossero commissariate - ha spiegato il governatore della Puglia, Michele Emiliano, nel corso della trasmissione Stasera Italia - finalmente lo Stato si prenderebbe la responsabilità di gestire le scuole, responsabilità che non si è mai presa". "Le scuole sono da sempre inneschi di contagio specie con la variante inglese e ora anche il Cts lo ha accettato - ha aggiunto - un po' di prudenza è necessaria". La soluzione per uscire da questa situazione, secondo Emiliano sarebbe quella di utilizzare sistemi di apertura e chiusura, non teorie politiche. "La competenza delle scuole è dello Stato ma lo Stato, non questo governo dico in generale, è così ipocrita che comprende di arrivare sempre tardi sulle misure di prevenzione della curve e lascia che le Regioni agiscano sui presunti andamenti delle curve e a scopo precauzionale" ha concluso lamentando l'ipocrisia di lasciare la scelta in mano alle regioni.