Positivo al coronavirus: altra classe in quarantena, tampone per tutti i compagni

Un altro bimbo positivo al coronavirus in un scuola bresciana: sono così tanti dall'inizio dell'anno scolastico che la quota 20 è già stata superata da un pezzo, con centinaia di studenti attualmente in quarantena (tra i 400 e i 500: sono a casa, con didattica a distanza, in attesa dell'esito di tampone o dei termini delle due settimane di isolamento).

Il nuovo caso arriva dalla Bassa, da Montichiari, il primo del paese: è qui che è risultato positivo un bambino di appena 3 anni, alla scuola materna della frazione di Novagli. Tutti i suo compagni sono già in quarantena: ma sarà di soli 7 giorni, perché il piccolo – poi risultato positivo al Covid – in realtà era già a casa da una settimana. Come da prassi, saranno tutti sottoposti a tampone prima di rientrare a scuola.

Coronavirus: i dati delle ultime 24 ore

In tutta la Lombardia, nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 7.933 tamponi e rilevati 119 nuovi positivi (per una percentuale pari all'1,5%): di questi 11 sono considerati “debolmente positivi”. Aumentano ancora i ricoverati in ospedale: più 4 complessivi, totale 337, tutti in buone condizioni (totale 306) mentre sono stabili le terapie intensive (31).

Sono due i deceduti per Covid nelle ultime 24 ore: il totale lombardo è di 16.948 morti dall'inizio dell'epidemia. I nuovi casi per provincia: 65 a Milano (di cui 36 in città), 14 a Brescia, 12 a Monza e Brianza, 10 a Varese, 8 a Bergamo, 4 a Pavia, 2 a Mantova, 1 a Como, Cremona, Lecco, Lodi, nessun nuovo caso a Sondrio.