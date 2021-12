L'ospedale bresciano dove il 70% dei malati covid sono no-vax di 50 anni

Il dato è incontrovertibile, a livello nazionale: ad oggi il peso sanitario delle ospedalizzazioni da Covid è in gran parte a carico dei non vaccinati. Forse ancora più accentuato a livello locale, come confermato da Gabriele Zanolini, primario di Medicina dell'ospedale Mellini di Chiari: “I ricoveri sono per oltre il 70% di cinquantenni non vaccinati – ha dichiarato a Bresciaoggi – e per qualcuno di loro, per favorire la respirazione, si è reso necessario il casco Cpap, che mi auguro li aiuti a superare questa fase della malattia evitando di essere intubati. Per i pochi vaccinati che vengono ricoverati di solito basta una settimana di degenza, o poco più: per i non vaccinati la terapia è in genere più lunga”.

No-vax in ospedale: che succede in Italia?

Come riporta Pillole di Ottimismo, in tutta Italia – a fronte di un 13% di non vaccinati sul totale della popolazione – questi ultimi valgono quasi il 40% dei nuovi positivi, circa la metà dei ricoveri in ospedale (e dei deceduti) e oltre il 64% degli attualmente ricoverati in terapia intensiva. Ma l'efficacia dello scudo vaccinale è ancora più evidente se i numeri, anziché assoluti, vengono analizzati con le dovute proporzioni.

Ovvero: per quanto riguarda i nuovi positivi, negli ultimi 30 giorni, si registrano oltre 2mila casi ogni 100mila abitanti tra i no-vax e solo 185 tra i vaccinati con il richiamo; sul fronte dei ricoveri, oltre 84 ogni 100mila abitanti in 30 giorni tra i no-vax e solo 6,6 tra i vaccinati con richiamo; per le terapie intensive, 12,6 ogni 100mila abitanti in 30 giorni tra i non vaccinati e solo 0,6 tra chi ha completato il ciclo vaccinale. Infine, i decessi: 11,9 ogni 100mila abitanti in 30 giorni tra i no-vax, 1,1 tra i vaccinati con ciclo completo.