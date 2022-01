Over 50, scatta l'obbligo vaccinale: ai no-vax bresciani multe per 4,2 milioni di euro

Ci sono ancora 42.122 bresciani over 50 che non hanno ottemperato all'obbligo vaccinale: ne dà notizia il Giornale di Brescia. Tale obbligo, ricordiamo, è in vigore dall'8 gennaio per tutti coloro che hanno già compiuto 50 anni (e più): a partire dal 15 febbraio, inoltre, per i lavoratori pubblici e privati con almeno 50 anni di età sarà necessario il Green Pass rafforzato (quindi con terza dose o con guarigione da Covid) per l'accesso ai luoghi di lavoro.

Multe da 100 a 1.500 euro

Per chi non rispetta l'obbligo si prevedono sanzioni da 100 euro una tantum, ma che possono diventare da 600 euro in caso di recidiva: per chi non rispetta l'obbligo di Green Pass rafforzato sul posto di lavoro, invece, è prevista una sanzione di 1.500 euro. I nominativi degli over 50 non vaccinati (e che non hanno né esenzione medica né guarigione da Covid) sono già stati trasferiti dalle autorità sanitarie all'Agenzia delle Entrate, che provvederà a breve all'invio delle prime comunicazioni di avvio della procedura.

La sanzione arriverà in un secondo momento: in prima battuta, infatti, sarà data possibilità al non vaccinato di presentare eventuali prenotazioni di prima dose o di esenzioni mediche. In caso contrario, la multa sarà inevitabile.

I no-vax in città e provincia

Tra i principali paesi della provincia, si contano 7.510 over 50 no-vax in città a Brescia, 1.722 a Desenzano del Garda, 953 a Montichiari, 696 a Lumezzane. Ma i paesi del Garda sono quelli dove il “peso” percentuale è più elevato: a Desenzano – dove tra l'altro una no-vax ha annunciato la sua candidatura a sindaco – manca all'appello ancora il 12,5% degli over 50, l'11,1% a Lonato, il 9,1% a Montichiari, il 7,9% a Brescia, il 6,5% a Lumezzane.