Ex assessore e imprenditore, in guerra contro il Covid: "Da 50 giorni lotto per riprendermi"

Il tracollo improvviso, la febbre che non accenna ad abbassarsi, il senso di stanchezza e la continua fame d'aria. Poi il ricovero in ospedale, 10 giorni passati attaccato al ventilatore meccanico. Una lotta solitaria contro un nemico invisibile che non si riesce mai del tutto a sconfiggere: perché la strada verso la completa guarigione è lunga e stanchezza e spossatezza faticano ad andarsene.

In questa intervista rilasciata a Bresciatoday.it, Nicola Orto - imprenditore bresciano titolare della catena Ok School ed ex assessore alla mobilità del Comune di Brescia - racconta il suo calvario, cominciato alla fine dello scorso ottobre: da oltre 50 giorni sta lottando per riprendersi dal Covid.