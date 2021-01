Negozio aperto nonostante i divieti, multa della polizia: "Ma io non chiudo"

Negozio aperto nonostante i divieti al centro commerciale Le Vele di Desenzano del Garda. E' qui che domenica mattina la Polizia Locale – a seguito di diverse segnalazioni – è intervenuta per un controllo di routine tra gli esercizi della galleria. Tra questi, appunto, anche un negozio aperto quando invece doveva essere chiuso.

Per questo è stato sanzionato: multa da 400 euro come previsto dalle norme. Trattandosi della prima infrazione, gli agenti non ne hanno poi intimato la chiusura, e il negozio è rimasto aperto per il resto della giornata per scelta del gestore. Ma è scattata la segnalazione alla Prefettura, che potrebbe ora disporne non solo la (probabile) chiusura temporanea, ma anche un'ulteriore sanzione.

E' bene specificare che il negozio non ha violato le norme specifiche della zona rossa, ma anche quelle di zona arancione e gialla: il Dpcm del 3 dicembre scorso prevede infatti la chiusura, nei giorni festivi e prefestivi, di negozi e attività non essenziali nei centri commerciali, nelle gallerie commerciali o in luoghi ad esse assimilabili. Così come alle Vele di Desenzano.