Sabato sera senza mascherina: multa da 1.200 euro per tre ragazzi

Il primo weekend di lockdown sul lago di Garda bresciano è passato senza troppi problemi: strade, spiagge e piazze semivuote nonostante le belle giornate, complice la naturale tendenza allo svuotarsi – senza turisti – delle varie località della riviera.

Non sono comunque mancati i controlli della Polizia Locale: a Desenzano gli agenti da venerdì a domenica hanno fermato circa un centinaio di persone, per la verifica delle autocertificazioni, e controllate più di 140 attività aperte su tutto il territorio. Solo due le sanzioni elevate.

Senza mascherina: sanzioni per 400 euro

Nella vicina Valtenesi tre sanzioni a Manerba per altrettante persone fermate senza mascherina, sabato sera: i tre giovani sono stati multati dagli agenti della Polizia Locale dell'Unione, per 400 euro a testa. Così dice la norma: 400 euro per violazioni alle norme anti-Covid, ma che diventano 280 se pagati entro cinque giorni; sono 533 euro invece se la violazione è compiuta a bordo di un veicolo (poco meno di 400 euro se pagati in cinque giorni).