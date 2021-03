In piazza senza mascherina: la polizia li identifica, 400 euro di multa a 14 no-vax

La manifestazione si è svolta domenica pomeriggio in piazza Matteotti a Desenzano del Garda. Sanzioni da 400 euro ciascuno per gli attivisti che hanno manifestato senza mascherina

Quattrocento euro di multa ciascuno per 14 dei manifestanti no vax che, domenica pomeriggio, si sono riuniti in piazza Matteotti a Desenzano del Garda (guarda il video). Gli assembramenti senza protezioni sono costati cari ai partecipanti dell'iniziativa promossa da "Lombardia dei diritti umani Associazione OLAFA" volta a manifestare contro "l'abbandono del popolo dalla politica, dalla Chiesa, dai giornalisti".

L'evento, andato in scena nella centralissima piazza cittadina ha visto la partecipazione di una trentina di persone, a cui si sono aggiunti una ventina di curiosi. Lo svolgimento della manifestazione non era stato vietato dalla Questura - risultava infatti preponderante il diritto costituzionalmente garantito di manifestare per motivi di ordine e sicurezza pubblica - a patto che venissero garantite alcune condizioni fondamentali, tenuto conto della situazione pandemica in atto.

Proprio il mancato rispetto della normativa anti Covid ha portato alla denuncia di 14 attivisti che non indossavano la mascherina di protezione per le vie aeree e, nonostante, i numerosi solleciti, continuavano ad assembrarsi senza rispettare le regole di distanziamento previste.

La notifica delle denunce, per evitare ripercussioni sull'ordine e la sicurezza pubblica durante la manifestazione, è avvenuta martedì da parte dagli agenti della Polizia di Stato di Desenzano.