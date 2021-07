Il Comune bresciano sempre più Covid-free: vaccinato il 90% della popolazione

Montisola, la prima località turistica della Lombardia che si è fregiata dell’appellativo “Covid Free”, torna a far parlare di sé. “Abbiamo terminato la nostra missione con un grosso balzo in avanti a favore della lotta contro il nemico invisibile – ha detto il sindaco Fiorello Turla – Quello che fino a tre mesi fa pareva un sogno, da oggi è realtà”. Montisola, la perla del lago d’Iseo, ha vaccinato la maggior parte della popolazione. I dati parlano da soli: su una popolazione di 1,409 persone ne sono stati vaccinati 1,300 con la prima dose (il 90%) e 1.052 con la seconda.

“Ora è davvero finita – ha continuato Turla - e come tutte le favole a lieto fine, con una grande festa. Ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a questo strepitoso risultato, nessuno escluso. Una particolare nota di merito all’ Asst Franciacorta, un gruppo di professionisti con i quali abbiamo costruito in questi mesi relazioni personali solide che rimarranno sempre nel nostro cuore. Per non parlare della galassia del volontariato montisolano che non ha mai fatto mancare appoggio e collaborazione”.

Domenica 4 luglio è stata anche inaugurata la nuova postazione idroambulanze di pronto intervento a Carzano, quartier generale di Camunia Soccorso e della Croce Rossa Italiana. “I soccorsi saranno più rapidi – ha concluso Turla - Siamo al centro del lago d’Iseo ed era importante che questo servizio per la collettività rimanesse lì. Da qui si possono raggiungere con facilità anche le sponde più lontane”.