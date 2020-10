Coronavirus, altri due casi alle scuole medie: tre classi sono già in quarantena

Fino a pochi giorni fa, nessun caso tra le mura scolastiche: adesso addirittura quattro. Succede a Montichiari, dove si registrano altri due casi di positività al coronavirus tra gli studenti che frequentano le scuole del paese, che vanno ad aggiungersi agli altri due casi già accertati (uno alla materna di Novagli e l'altro alle scuole medie).

Come scrive il Giornale di Brescia, anche gli ultimi due casi sarebbero riferibili a classi di scuola media: come da prassi è scattato il protocollo Covid, con l'isolamento domiciliare per i due ragazzini e l'immediata quarantena per tutte le due classi, che resteranno a casa – con didattica a distanza – per almeno due settimane.

Saranno poi tutti quanti sottoposti a tampone. La positività dei due ragazzini sarebbe stata intercettata grazie alla misurazione della temperatura corporea all'ingresso a scuola: a seguito di una qualche anomalia, sono stati segnalati e subito sottoposti a tampone. Entrambi positivi.