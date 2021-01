Si trovano in 7 per fare festa e bere birra: multe per 2.000 euro

Montichiari. È costata davvero cara la 'scampagnata' in notturna alla Pieve di San Pancrazio, organizzata nei giorni scorsi da sette ragazzi. Il luogo di culto era infatti tenuto sotto controllo dagli agenti della Locale, guidati dal comandante Cristian Leali, a causa degli episodi di vandalismo che si sono ripetuti negli ultimi mesi.

I poliziotti hanno così sorpreso i giovani a far festa, tra l'altro infischiandosene anche del coprifuoco. Le multe sono scattate automatiche: 280 euro per ciascuno di loro, per un totale di quasi 2.000 euro.

Quello alla Pieve di San Pancrazio non è stato l'unico controllo effettuato. Gli agenti hanno vigilato anche il centro storico, ma i comportamenti degli avventori dei bar sono stati tutti a norma di legge, facendo prevalere il senso civico sulla voglia – seppur comprensibile, dopo mesi di restrizioni – di divertirsi insieme.