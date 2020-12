Esce dalla Lombardia senza un valido motivo, ed è pure recidivo: scatta la maxi multa

Una trasferta a Bolzano gli è costata oltre 1000 euro di multa. Protagonista un 32enne di origine albanese di casa in città che, infrangendo le norme anti-Covid, non solo è uscito dal proprio comune di residenza, ma pure dalla Lombardia per recarsi in auto fino alla città capoluogo dell’Alto Adige.

Mentre rientrava è stato fermato dalla Polizia Stradale di Montichiari. Per giustificare la trasferta avrebbe dichiarato di essersi spostato per comprare una macchina. Ma agli agenti è bastato poco per capire che la motivazione scritta sull’autocertificazione era una in realtà una menzogna.

E per il 32enne è scatta la sanzione prevista per aver violato le limitazioni previste dall’ultimo Dpcm, pure raddoppiata nell’importo. Il giovane uomo era infatti già stato fermato, e multato, per la sessa ragione lo scorso maggio e la ripetizione della violazione comporta il pagamento del doppio della contravvezione: dovrà quindi sborsare ben 1066 euro.