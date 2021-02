Positivo al coronavirus, esce di casa e va al bar: era pieno di clienti

Era seduto al bar a fare colazione, come se niente fosse: peccato per la sua positività al Covid. Denunciato un 61enne di Montichiari

Era seduto al bar a fare colazione, oppure l'aperitivo chissà: tutto normale, siamo in zona gialla. Certo, se non fosse stato positivo al coronavirus, per cui avrebbe dovuto essere in isolamento obbligatorio tra le mura di casa. Per questo motivo è stato intercettato, multato e denunciato dalla Polizia Locale: al di là della sanzione, e della rilevanza penale del suo atto, è sconcertate il menefreghismo con cui quest'uomo ha rischiato di contagiare altre persone.

E' successo mercoledì mattina a Montichiari: il multato (e denunciato) è appunto un uomo di 61 anni. Al momento del controllo era comodo al bar, in mezzo a tanti altri clienti. Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco Marco Togni: “Evito di esprimere considerazioni personali su tale soggetto perché potete immaginare da soli cosa penso”, scrive.

Le parole del sindaco

“Rammento invece che tutti coloro che risultano positivi al tampone – continua Togni – sono posti in misura di isolamento sanitario obbligatorio e pertanto non possono assolutamente uscire di casa. L'infrazione di tale provvedimento comporta le denuncia penale. Si tratta di un gravissimo atto di irresponsabilità andarsene in giro e potenzialmente infettare altri soggetti che potrebbero rischiare di morire. Dai monteclarensi mi aspetto maggiore responsabilità”.