Covid-19, insegnante e due studenti positivi: quattro classi in quarantena

A Paratico una maestra è risultata positiva al Coronavirus e i 38 bambini di due quarte elementari sono finiti in quarantena: la misura è entrata in vigore lunedì mattina, dopo che nel weekend erano già state avvertite le famiglie. Il resto della scuola resta aperta e funzionale.

A Offlaga, invece, si registrano due casi di positività tra gli studenti delle medie: anche nell'istituto della Bassa i ragazzi di due classi sono finiti in isolamento in via precauzionale, come disposto dal "protocollo Covid".