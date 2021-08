Non vaccinato e pentito, in ospedale per Covid: "Ora ne pago le conseguenze"

“Se non si prova, non si capisce che brutta bestia è il Covid”. Lo scrive su Facebook Mauro Ottobre, ex deputato e consigliere provinciale attualmente ricoverato in ospedale ad Arco, paese trentino affacciato sul lago di Garda.

“Per mancanza di tempo non mi sono vaccinato e ne pago le conseguenze – scrive Ottobre – Ringrazio tutto il personale dell'ospedale di Arco, dal pronto soccorso al reparto Tac, e tutti gli infermieri e gli operatori. Siamo in buone mani, grazie a tutti di cuore”.