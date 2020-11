Imprenditore ed ex sindaco: ucciso dal coronavirus all'età di 50 anni

Politica lombarda in lutto per la tragica scomparsa di Mario Gualazzi, morto all'età di 50 anni a causa del coronavirus. Imprenditore ed ex sindaco di Casteldidone, piccolo comune cremonese a 20 km dalla nostra provincia, è spirato in ospedale dov'era ricoverato da circa due settimane.

In paese lo conoscevano tutti per la sua opera passata di primo cittadino, carica ricoperta per ben 10 anni dal 2004 al 2014, nella quale – con grande lungimiranza – spicca il suo sostegno a modelli di economia solidale basati sull’agricoltura biologica.



Gualazzi lascia nel dolore la moglie Samanta Grandi e due giovani figli. Le esequie saranno celebrate martedì pomeriggio.