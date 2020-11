Professoressa uccisa dal coronavirus: le lacrime dei suoi amati studenti

Aveva solo 64 anni Maria Gabriella Fogli, una delle vittime bresciane di coronavirus di questi ultimi giorni: causa Covid era stata ricoverata in ospedale a Esine, ma le sue condizioni si sono rapidamente aggravate. Fino al decesso.

Abitava a Darfo Boario Terme, ma era molto conosciuta in tutta la valle per la sua lunga carriera in cattedra: era insegnante di inglese e francese. La piangono i fratelli Elide e Gianfranco, le cognate e i nipoti: ma il suo nome rimane vivo nel ricordo di centinaia e centinaia di studenti.

Il ricordo degli amati studenti

Ha insegnato per quasi quarant'anni, prima alle scuole medie e poi alle superiori: era andata in pensione solo un paio d'anni fa, il suo ultimo incarico all'Istituto d'istruzione superiore Olivelli-Putelli di Darfo. Proprio a Darfo verranno celebrati i funerali, in programma al cimitero venerdì pomeriggio, alle 14.30.