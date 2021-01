Insegnante ed ex assessore, stroncato dal Covid: lascia due figlie nel dolore

Aveva 79 anni Marco Roncetti, un'altra vittima del Covid: è morto nell'ospedale allestito in Fiera a Milano. Ex maestro elementare, è stato presidente della Comunità Montana dell'Alto Garda

Tutto il lago di Garda è in lutto per la scomparsa di Marco Roncetti, un'altra vittima del Covid: aveva 79 anni. Circa un mese fa i primi sintomi della malattia: è stato prima ricoverato a Desenzano e poi trasferito nell'ospedale allestito in Fiera a Milano, dove è spirato lunedì. Lo piangono le figlie Cristina e Michela.

Ex maestro alle scuole elementari, aveva insegnato a Tignale – dove abitava – ma anche a Gargnano e Valvestino. Di lui rimarrà sempre l'impegno politico: è stato tra i fondatori del Parco dell'Alto Garda, negli anni Settanta, poi riconosciuto con legge regionale alla fine degli anni Ottanta e gestito dall'omonima Comunità Montana.

Il Parco e la Comunità Montana

Il territorio del Parco comprende nove Comuni (Salò, Gardone Riviera, Toscolano Maderno, Gargnano, Tignale, Tremosine, Limone, Valvestino e Magasa) e si estende per oltre 38mila ettari. E' stato presidente della Comunità Montana per quasi un quarto di secolo, dal 1972 al 1981 e dal 1985 al 1999. Non solo: sempre in Comunità Montana è stato sia vicepresidente che assessore, ma pure assessore per il Comune di Tignale, dal 1990 al 1994.