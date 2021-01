Medico malato cronico muore dopo il vaccino anti-Covid: disposta l'autopsia

Un medico mantovano malato cronico è morto dopo essere stato sottoposto al vaccino anti-Covid, ma, da quanto comunica la locale Asst, il decesso è dovuto a un evento improvviso legato a condizioni preesistenti. Al momento, quindi, il nesso è solo temporale: è stata comunque disposta l'autopsia per fugare ogni dubbio.

"La ASST di Mantova comunica con grande dolore che in data odierna si è spento uno stimatissimo collaboratore dell’Azienda. Il professionista, che purtroppo soffriva di patologie croniche, si era sottoposto, anche a tutela delle proprie condizioni di salute, alla vaccinazione anti-Covid". Questa la nota diffusa ieri, giovedì 14 gennaio, dalla direzione strategica dell’Asst di Mantova.

"Pur in presenza di una situazione estremamente indicativa di un evento improvviso legato a condizioni preesistenti - spiega ancora la nota - al fine di chiarire anche ogni più piccolo dubbio, si è disposto di attivare tutti gli accertamenti necessari per confermare l’assenza di qualsiasi nesso tra la vaccinazione e il triste evento occorso. È stata pertanto disposta l’autopsia che verrà eseguita probabilmente domani mattina (oggi per chi legge, ndr)".

Conclude il comunicato: "Di tale situazione è stata data comunicazione sia agli organismi di governo regionali che alle autorità di regolazione tecnico-scientifica con le quali sarà avviata ogni necessaria collaborazione al fine di perseguire lo scopo sopra riportato".