Manifestazione no vax non autorizzata: tutti i partecipanti saranno denunciati

È in programma per il pomeriggio di sabato. Negata piazza Vittoria

«La manifestazione non è stata autorizzata, ogni persona che vi parteciperà sarà formalmente individuata e denunciata». Con queste parole il prefetto di Brescia, Attilio Visconti, ha comunicato che la manifestazione indetta per oggi pomeriggio alle 17:30 in centro alla città è del tutto illegale.

La parole del prefetto sono riportate dal Giornale di Brescia: «Non sussistono motivi di ordine pubblico per impedire che le persone scendano in piazza, ma il presidio dovrà essere circoscritto e statico, non potrà spostarsi né muoversi in corteo, anche perché si tratta di persone non vaccinate e possono mettere in pericolo gli altri bresciani».

Questa mattina proprio per affrontare il problema si è riunito il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza, al termine del quale ha parlato il prefetto. La manifestazione, indetta in forma anonima, inizialmente pareva fosse convocata in piazza Vittoria, ma per i motivi espressi da Visconti sarà dirottata nel cortile del Broletto. I manifestanti avrebbero deciso in forma spontanea di riunirsi, per protestare contro la recente introduzione del Green pass.