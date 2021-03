Lumezzane, paura per la terza ondata Covid: 421 positivi e 56 in ospedale

Contagi in calo ma situazione complicata a Lumezzane: l'ultimo bollettino conferma 421 positivi e 56 persone in ospedale

Da una settimana all'altra, per fortuna, i contagi sono crollati: erano 232 i casi totali registrati tra l'8 e il 14 marzo, sono diventati 144 (con una media, comunque, di 20 casi e mezzo al giorno) nella settimana tra il 15 e il 21, in calo di oltre 38%. Ma la situazione resta complicata a Lumezzane: anche il sindaco Josehf Facchini è rimasto lungo positivo al Covid, è tornato a casa (e in municipio) dopo 6 tamponi, i suoi genitori sono stati entrambi ricoverati in ospedale (la mamma è tornata a casa, il padre è in riabilitazione).

Il bollettino: 421 positivi, 56 in ospedale

L'ultimo bollettino pubblicato dal sindaco, il 16 marzo, segnalava 421 attualmente positivi, di cui 365 in isolamento domiciliare e 56 ricoverati in ospedale. “Siamo ripiombati in una situazione difficile – ammette Facchini – Siamo vicini a chi in questo momento è stato colpito ed è positivo, alle famiglie in difficoltà e anche a chi ha perso un proprio caro per colpa di questo tremendo virus. E' evidente che la battaglia non è ancora vinta e che c'è bisogno dell'aiuto di tutti”.

Dall'inizio di marzo già 7 morti per Covid

Dall'inizio di marzo si contano 7 decessi per Covid in tutto il paese: dall'inizio della pandemia la comunità di Lumezzane ha piante 62 vittime per coronavirus, il più giovane aveva 70 anni. A questi però si aggiungono altri 14 cittadini deceduti dopo essere tornati negativi al virus. Sono invece 1.569 i casi totali: sul fronte dei contagi è il secondo Comune bresciano più colpito, dopo la città. Oltre ai tanti cluster familiari, si registrano focolai anche nelle fabbriche. Ci sarebbe questo all'origine del “caso Valtrompia” di queste ultime settimane, con impennata di contagi anche a Gardone e Sarezzo.