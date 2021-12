Long Covid, il terribile calvario di Francesca: ha la febbre da oltre un anno

“Credo di non essere mai stata cosi male in vita mia”: sono le parole di Francesca Scotti che – lo scorso 4 marzo 2020 – si è ammalata di Covid-19; da allora non è mai guarita del tutto. Originaria di Cremona, 52 anni, Francesca è una ricercatrice di Diritto romano alla facoltà di giurisprudenza della Cattolica di Milano: ha raccontato la sua storia di long-Covid a “L’aria che tira” su La7, intervistata dalla conduttrice Myrta Merlino. Da quando ha contratto la malattia, Francesca si porta dietro strascichi che sembrano non finire mai.

“Mi sono ammalata a inizio marzo 2020 – spiega la 52enne –. Pur non essendo stata ospedalizzata, non sono mai stata così male. Durante la mia malattia ho avuto febbre alta, conati di vomito e un mal di testa da impazzire. Dopo due settimane ero completamente ko: non riuscivo a muovere un muscolo”.



Francesca, però, ha continuato a stare male anche dopo essersi negativizzata: "Dopo che il mio

medico mi ha detto di essermi finalmente liberata dal virus – racconta –, ho continuato a stare male con febbre e una stanchezza spaventosa. Mi hanno ricoverato in ospedale: lì i sanitari mi hanno diagnosticato il Clostridium (un’infezione dell’intestino crasso) e ho iniziato le cure”.



La ricercatrice convive con questi sintomi ormai da un anno e mezzo, prima del Covid faceva sport e aveva una vita regolare, senza aver mai mostrato particolari problemi di salute. Purtroppo, di casi di long-Covid come il suo ce ne sono migliaia in tutto il mondo e, purtroppo, ancora non esistono cure specifiche su cui poter fare affidamento.