Covid, focolaio di Rodigo arriva in un Comune bresciano: isolata famiglia

Il coronavirus torna a bussare alle porte del lago di Garda, una delle zone della nostra provincia dove la curva si era appiattita prima delle altre: sono 5 i nuovi positivi registrati nelle ultime 24 ore nel solo Comune di Lonato, conseguenza diretta del focolaio da un centinaio di positivi che è stato intercettato a Rodigo, nel Mantovano, nell'azienda agricola Francescon (che occupa circa 250 dipendenti).

Come da prassi, è scattato il “Protocollo Covid”, con screening di massa, tracciamento dei positivi e dei loro contatti, familiari compresi, isolamento: dei 97 positivi di Rodigo cinque abitano in provincia di Brescia, tra questi un operaio agricolo residente a Lonato, appunto positivo, per cui sono stati eseguiti i tamponi anche ai suoi familiari. L'esito è noto: altri quattro positivi, anche se asintomatici.

In Lombardia 118 nuovi casi

Niente di preoccupante, ma comunque i segnali di una situazione che non è ancora risolta. Sembra ormai impossibile raggiungere la quota dei contagi zero, anche in piena estate, smentendo così ogni previsione: ricordiamo che ad oggi, e solo in Lombardia, ci sono ancora 5.728 persone attualmente positive, con un incremento di 118 casi nelle ultime 24 ore (di cui 18 considerati “debolmente positivi” e un caso a seguito di test sierologico).

I dati per provincia

La provincia più colpita è ancora Mantova, con 22 nuovi casi: è la “coda” del focolaio citato solo poche righe fa. Ma sono 22 i nuovi casi anche a Bergamo, poi 16 a Milano, 12 a Brescia, 7 a Lecco, 6 a Cremona, 5 a Como e Pavia, 4 a Varese, 1 a Monza, nessun nuovo caso a Sondrio. Il totale dei contagi lombardi dall'inizio dell'epidemia è di 96.637, di cui 74.080 guariti e 16.829 decessi; in provincia di Brescia sono 15.986 i casi totali, con 2.691 decessi.