Norme anti-covid, retata della polizia: chiusi minimarket e bar, multe salate ai clienti

Controlli a tappeto lo scorso fine settimana da parte della Polizia Locale intercomunale di Calcinato, Lonato e Bedizzole. Nel mirino degli agenti il rispetto delle norme anti-contagio, fuori e all'interno degli esercizi commerciali.

A finire nei guai diversi bar: uno in zona Borgo Clio a Lonato, dove sono stati multati 12 clienti che bevevano il loro aperitivo "d'asporto" nei pressi del locale. Lo stesso è accaduto nella frazione calcinatese di Ponte San Marco: fuori da un bar sono state sanzionate 8 persone trovate assembrate col bicchiere in mano, mentre – in paese a Calcinato – sono scattate altre 5 multe da 400 euro per la stessa ragione. A Ponte è stato chiuso anche un minimarket pakistano, che, oltre agli alimentari, vendeva scarpe e coperte.

A Bedizzole, invece, è stata chiusa per 5 giorni una macelleria etnica che, tra i suoi scaffali, proponeva merce non concessa dal dpcm, quali stoviglie e oggetti in terracotta; multa di 280 euro per il titolare. A Lonato, infine, un minimarket cinese in zona Folzone vendeva persino valigie, tappeti e vestiti: anche per lui stessa multa e serrande abbassate.