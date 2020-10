Nuove restrizioni in Lombardia: stop allo sport amatoriale, lezioni a distanza

Le limitazioni in vigore per limitare i contagi verrano inasprite a partire dalle prossime ore. Almeno in Lombardia. Le proposte, elaborate durante il confronto con i sindaci e i membri del consiglio comunale, verranno indicate al Comitato tecnico-scientifico del Governo e saranno formalizzate da una nuova ordinanza, che entrerà in vigore a partire da domani, sabato 17 ottobre.

“Un confronto schietto, utile e produttivo, svolto in un clima costruttivo e positivo". Così lo ha definito il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana.

Stop allo sport amatoriale

Nella nuova ordinanza è previsto lo stop a tutte le competizioni sportive dilettantistiche di carattere regionale che prevedo il contatto fisico comprese quelle dei settori giovanili. Con i sindaci è stata poi condivisa l’idea di rimodulare le regole e gli orari per bar e ristoranti, vietando il consumo sul suolo pubblico. Non solo: il provvedimento della Regione prevede la chiusura delle sale Gioco, sale scommesse e sale Bingo.

Didattica a distanza

Tutte le parti presenti all'incontro hanno anche condiviso la necessità urgente di trasmettere al Governo un messaggio forte e chiaro sull'opportunità di attivare un modello scolastico che preveda lezioni a distanza, alternate a quelle in presenza, e lo scaglionamento dell'orario di ingresso a scuola, così da togliere pressione al sistema del trasporto pubblico locale. Lo stesso discorso vale per le Università: lezioni a distanza, ad esclusione delle matricole e dei tirocinanti.

Verrà chiesto al Governo anche un aumento della quota dello smartworking, per tutte le attività in cui questo è attuabile. "Chiederemo al Governo - ha concluso Fontana - di prevedere in maniera decisa e significativa risorse compensative per quelle attività economiche che inevitabilmente subiranno ripercussioni dagli esiti di questa decisione condivisa da tutti i soggetti oggi seduti al Tavolo".