Lombardia ancora in zona rossa. Quando potrebbe diventare arancione?

La conferma ufficiale è arrivata venerdì. Brescia e la Lombardia restano ancora in zona rossa. Mentre le vaccinazioni procedono (anche se non al ritmo auspicato) e i dati migliorano (ma di poco), la speranza è che la nostra regione possa tornare presto in zona arancione. Ma quando potrebbe avvenire questo passaggio?

La fascia rossa rimarrà almeno per un'altra settimana, ma anche nel week end di Pasqua e Pasquetta si applicheranno regole e divieti per la zona considerata a più alto rischio epidemico. "I dati da un certo punto di vista stanno leggermente migliorando - aveva detto al Tg5? Fontana, che dopo due settimane in rossa sperava in un passaggio in zona arancione - l'Rt sta migliorando, purtroppo sono ancora alti i letti occupati negli ospedali e nelle terapie intensive".

Effettivamente l'ultimo bollettino diramato dalla Regione ha registrato un seppur lieve miglioramento (-21 pazienti nei reparti, +3 in terapia intensiva). Ad oggi ci sono 7.959 pazienti covid nelle strutture sanitarie della regione, 848 in rianimazione e 7.111 nei reparti. Se questo andamento positivo dovesse essere confermato nei prossimi giorni, la Lombardia potrebbe sperare di entrare in zona arancione dopo Pasqua (durante le feste tutt'Italia sarà zona rossa). Per quanto riguarda la zona gialla, invece, il 'salto' è ancora più lontano: attualmente le ipotesi sono che il governo Draghi decida di sovrapporre la zona arancione alla zona gialla fino almeno al 15 aprile; oppure, addirittura, per un altro mese, fino all'inizio di maggio (come deciso con l'ultimo decreto legge del 12 marzo, che ha superato il Dpcm del 2).

Un cambiamento importante però ci sarà comunque. Dopo Pasqua infatti riapriranno tutte le scuole fino alla prima media. Ad annunciarlo venerdì era stato il premier Mario Draghi in conferenza stampa sottolineando: "Mentre stiamo vaccinando è bene cominciare a pianificare le aperture. Noi stiamo guardando attentamente i dati sui contagi, ma insomma se la situazione epidemiologica lo consentirà la scuola aprirà in primis, anche nelle zone rosse. Cominceremo a riaprire le scuole primarie e la scuola dell'infanzia anche nelle zone rosse allo scadere delle attuali restrizioni, ovvero speriamo subito dopo Pasqua".

