Lombardia, al via la prenotazione del vaccino anti-covid per gli over 12: come fare

Continua la campagna di vaccinazione in Lombardia: da stasera via libera alle vaccinazioni per gli over 12

Dalle ore 23 di oggi, mercoledì 2 giugno, tutti i lombardi appartenenti alla fascia 12-29 anni potranno prenotare la propria vaccinazione.

"Potranno accedere al portale di Poste - ha spiegato l'assessore al Welfare, Letizia Moratti - tutti coloro che hanno già compiuto i 12 anni. Come indicato da Aifa a questo target di popolazione sarà somministrato il vaccino Pfizer. L'inizio della possibilità di prenotarsi a partire dalle ore 23 è motivato dall'allargamento del target ai 12 anni e non ai 16 come precedentemente previsto".

Come prenotare il vaccino

I metodi per prenotare sono sempre gli stessi. Per iscriversi sul sito di Poste - qui il link - sarà sufficiente avere il numero della tessera sanitaria e un cellulare. Sarà anche possibile prenotare da cell center al numero 800894545 o dal Postamat: per farlo basterà raggiungere uno degli sportelli Atm presenti sul territorio, premere il tasto 6 e inserire la tessera sanitaria. Inoltre sarà anche possibile rivolgersi ai portalettere a domicilio e prendere appuntamento con il loro aiuto.