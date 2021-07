Coronavirus: la Lombardia a un passo dall'immunità di comunità

La Regione Lombardia è a un passo dall'immunità di comunità, detta anche immunità di gregge, per il Covid-19: in pratica significa che quasi il 70% della popolazione vaccinabile ha raggiunto la completa copertura vaccinale. Non c'è una data precisa, ma si stima che si possa arrivare al traguardo in pochi giorni (forse già il 21 o il 22 luglio).

Lo annuncia su Twitter la vicepresidente Letizia Moratti: “Oltre quattro milioni e mezzo di cittadini hanno completato il ciclo vaccinale – : il 96% degli aderenti ha ricevuto almeno una dose di vaccino, il 65,7% ha la copertura completa. Cogliamo l'occasione che ci viene offerta, aderiamo alla campagna. Facciamo la cosa giusta, vacciniamoci”.

Che cos'è l'immunità di comunità (o di gregge)

Ma cos'è l'immunità di comunità di cui sentiamo tanto parlare? Così scrive Humanitas: “Quando gran parte di una popolazione è immune nei confronti di una determinata malattia, grazie al vaccino o al fatto di aver già sviluppato gli anticorpi, si arriva a quella che viene definita immunità di comunità, cioè un'immunizzazione quasi completa della popolazione (esclusi tutti gli individui che per la loro storia clinica non possono vaccinarsi) che blocca la diffusione del virus garantendo maggior sicurezza anche alla fascia più debole e non vaccinata della società. Una situazione di questo tipo non può presentarsi se il livello di immunizzazione è basso perché, in questo caso, virus e batteri possono diffondersi rapidamente tra le persone”.

Provincia di Brescia: nuovi casi in 24 ore

Provincia di Brescia: nuovi casi in 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni

Provincia di Brescia: variazione sui 7 giorni precedenti

Provincia di Brescia: nuovi casi ogni 100mila ab. in 7 giorni

Ricoverati Covid in Lombardia