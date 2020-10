Coronavirus: +520, esplodono i contagi in Lombardia. 19 ricoveri in 24 ore

Nella giornata di mercoledì, sono 520 i nuovi positivi da Coronavirus in Lombardia con 21.569 tamponi effettuati, per una percentuale pari al 2,4%. Più 52 in sole 24 a Brescia, maggior incremento in una città dopo Milano (+182). Aumenta la pressione sugli ospedali lombardi, +19 ricoverati, ma restano stabili i malati gravi (in tutto 40).





