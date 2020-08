Coronavirus: in Lombardia si torna oltre 300, a Brescia 44 nuovi positivi e una vittima

Per la prima volta da settimane, la Lombardia sfonda quota 300: sono 316 i nuovi casi registrati nelle ultime 24 ore. Ma tantissimi - una cifra record - sono anche i tamponi effettuati: sfiorati i 20 mila con 19mila e 721 test processati. La percentuale di positivi rispetto ai tamponi rimane stabilmente fissa all’1,6 % e l’indice di contagio Rt è sotto la soglia dell’1%.

Come nei giorni scorsi, a fare crescere il numero dei contagi sono i rientri dalla ferie: "il 65% delle 316 positività riscontrate riguarda proprio chi torna dalle vacanze”, ha sottolineato l’assessore al Welfare Giulio Gallera. Aumenta purtroppo il numero delle persone in terapia intensiva (+3) anche se calano i ricoverati meno gravi (-1). Tre i decessi, di cui uno nella nostra provincia.

La situazione nel Bresciano

La nostra provincia è seconda per numero di contagi: 44, suddivisi in 22 Comuni, quelli registrati nella giornata di venerdì. Al primo posto si piazza Milano, con 133 positività. Dopo diverse settimane si registra, purtroppo, una nuova croce in città e anche 13 nuovi contagi. Segue Botticino, con 4 casi nelle ultime 24 ore.

I dati complessivi a livello regionale

tamponi effettuati: 19.721, totale complessivo: 1.555.403

nuovi casi positivi: 316 (di cui 42 ‘debolmente positivi’ e 4 a seguito di test sierologico)

guariti/dimessi totale complessivo: 76.102 (+84), di cui 1.283 dimessi e 74.819 guariti

terapia intensiva: 17 (+3)

ricoverati non in terapia intensiva: 172 (-1)

decessi, totale complessivo: 16.860 (+3)

A livello provinciale