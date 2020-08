Coronavirus: a Brescia raddoppia il numero delle persone in quarantena

Boom di contagi a livello nazionale e regionale. I numeri del bollettino di giovedì ricordano quelli dello scorso, tragico, mese di aprile. Con una sostanziale differenza: all’aumento esponenziale dei casi non corrisponde una crescita significativa dei ricoveri in ospedale. Mentre salgono vertiginosamente gli isolamenti obbligatori al domicilio: significa che molti dei nuovi contagiati sono praticamente asintomatici, ma vanno comunque messi in quarantena, per evitare che diffondano il virus.

Veniamo ai numeri: sono 286 i nuovi contagi registrati in Lombardia (31 nel Bresciano) a fronte di un numero record di tamponi: ben 17.964. La percentuale dei positivi riscontrati, rispetto ai test effettuati, è quindi dell’1,6%, in linea con i giorni passati. Nel 60% dei casi si tratta di persone rientrate dopo un periodo trascorso all’estero, come ha fatto sapere l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

Buone notizie sul fronte ospedaliero: cala il numero di persone in terapia intensiva (sono 14 rispetto ai 17 di mercoledì), mentre aumento i ricoveri (+ 15, in tutto sono 173). Ma, ha spiegato ancora Gallera, "l’ aumento di persone ricoverate nei reparti dei nostri ospedali non riguarda casi di polmonite, malattie respiratorie o infettive. Si tratta di pazienti transitati dal pronto soccorso per altri motivi, risultati positivi anche al tampone che viene effettuato direttamente ad ogni ricovero."

La crescita maggiore riguarda gli isolamenti al domicilio: il numero delle persone in quarantena nel Bresciano è quasi raddoppiato in 10 giorni, passando da meno di 200 a 367. Ancora nessun decesso nei Comuni di competenza dell’Ats Brescia, mentre l’Ats Montagna segnala una croce in Valcamonica.

I dati complessivi a livello regionale

tamponi effettuati: 17.964, totale complessivo: 1.535.682

nuovi casi positivi: 286 (di cui 39 'debolmente positivi' e 4 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 76.018 (+30), di cui 1.284 dimessi e 74.734 guariti

in terapia intensiva: 14 (-3)

i ricoverati non in terapia intensiva: 173 (+15)

i decessi, totale complessivo: 16.857 (=)

A livello provinciale