Coronavirus: oltre 260 casi in Lombardia, a Brescia 73 nuovi positivi

Il bollettino coronavirus di Regione Lombardia di mercoledì 26 agosto conferma il trend di crescita dei casi di positività: sono 269 i contagi registrati nelle ultime 24 ore, a fronte di ben 16.561 tamponi effettuati. Casi in netto aumento rispetto a martedì (erano stati 119), così come il numero di tamponi (erano stati 9.879). La buona notizia è che per il terzo giorno consecutivo non si registrano decessi.

I nuovi dati scontano quindi inevitabilmente la crescita del numero dei tamponi: il rapporto tra test effettuati e nuovi positivi è pari a 1,6%. Nella maggior parte dei casi si tratta di contagi di ritorno, cioè di persone sottoposte al tampone al rientro da una vacanza dall'estero, come specifica l'assessore regionale al Welfare Giulio Gallera:

"Circa 2/3 delle 269 nuove positività sono determinate da rientri in Lombardia dall'estero. Ben 214 dei casi positivi odierni sono riferiti a persone con età inferiore a 50 anni, 28 di questi sono minorenni. Prosegue intanto l'attività di screening con i test molecolari negli aeroporti: a Malpensa, dove l'orario è stato esteso fino alle 19.30, sono stati eseguiti 10.800 tamponi, a Linate 1.024, nello spazio allestito accanto alla Fiera di Bergamo per chi proviene dallo scalo di Orio al Serio 1.859".

Il 93% dei cittadini testati è italiano: il 56% rientrava dalla Grecia, il 40% dalla Spagna, il 2% dalla Croazia e da Malta. Mentre fra gli stranieri sottoposti a tampone, il 52% proviene dalla Spagna, il 43% dalla Grecia e il 5% dalla Croazia.

A livello provinciale la maggior parte dei nuovi contagi si registra a Milano (+ 102), segue la nostra provincia che fa registrare un incremento di 73 positivi.

I dati complessivi a livello regionale

tamponi effettuati: 16.561

nuovi casi positivi: 269 (di cui 20 'debolmente positivi' e 9 a seguito di test sierologico)

guariti/dimessi totale complessivo: 75.988 (+87), di cui 1.265 dimessi e 74.723 guariti

in terapia intensiva: 17 (+2)

ricoverati non in terapia intensiva: 158

decessi, totale complessivo: 16.857 (0)

A livello provinciale