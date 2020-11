Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di giovedì 19 novembre

Sono 7.453 i casi di coronavirus accertati in Lombardia (556 nel Bresciano) nella giornata di giovedì 19 novembre, a fronte di 37.595 tamponi. Il rapporto tra test e nuovi positivi è pari al 19,8%, ancora molto alto.

Cala la pressione sugli ospedali: 12 i ricoveri avvenuti nelle ultima 24 ore, tutti in terapia intensiva (negli altri reparti si sono liberati 32 letti). Nei nosocomi della Regione ci sono in tutto 9.206 persone affette da Covid: 915 in Rianimazione e 8.291 negli altri reparti. E sono ben 165 i positivi deceduti: il totale (ufficiale) è arrivato a quota 20.015.

I dati di oggi:

- i tamponi effettuati: 37.595, totale complessivo: 3.682.509

- i nuovi casi positivi: 7.453 (di cui 516 'debolmente positivi' e 101 a seguito di test sierologico)

- i guariti/dimessi totale complessivo: 172.847. (+3.791), di cui 7.351 dimessi e 165.496 guariti

- in terapia intensiva: 915 (+12)

- i ricoverati non in terapia intensiva: 8.291 (-32)

- i decessi, totale complessivo: 20.015 (+165)

I nuovi casi per provincia:

- Milano: 2.928, di cui 1.134 a Milano città;

- Bergamo: 275;

- Brescia: 556;

- Como: 645;

- Cremona: 227;

- Lecco: 197;

- Lodi: 164;

- Mantova: 184;

- Monza e Brianza: 873;

- Pavia: 406;

- Sondrio: 186;

- Varese: 657