Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di lunedì 9 novembre

Sono 4.777 i nuovi casi di Coronavirus accertati in tutta la Lombardia (355 nel Bresciano), a fronte di 21.121 tamponi: il rapporto fra test effettuati e nuovi positivi è del 22.62 %.

Non si ferma la conta delle croci - 99 i decessi avvenuti nelle ultime 24 ore- come la pressione sugli ospedali. Sono 209 i nuovi ricoveri, di cui 20 in terapia intensiva. I posti letto occupati dai pazienti meno gravi sono aumentati di 189 unità per un totale di 6.414. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 7084 persone affette da Covid.

Il 46,5 % dei nuovi casi tra Milano e Hinterland (+2.225), 874 nella provincia di Monza e Brianza (pari al 18,2% del totale) e 355 nel Bresciano (circa il 7.4%). Seguono Como (+ 226), Lecco (+171), Pavia (+166), Bergamo (+154), Varese (+ 141), Lodi (+ 138), Cremona (+ 113), Sondrio (+73) e Mantova (+ 22).