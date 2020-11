Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di venerdì 6 novembre

Nella giornata di venerdì 6 novembre in Lombardia sono stati accertati altri 9.934 casi (569 nel Bresciano) a fronte di 46.401 tamponi effettuati. Il rapporto tra nuovi positivi e test è pari al 21,4%.

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 293 ricoveri nei nosocomi lombardi: 48 le persone con gravi insufficienze respiratorie finite in terapia intensiva - in totale i reparti di rianimazione stanno curando 570 casi- e 245 negli altri reparti. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 6.133 persone affette da Covid. Le croci sono state 131, per un totale di 18.118.

Boom di nuovi casi a Milano e provincia: ben 4.296 nelle ultime 24 ore, pari al 43% del totale regionale. Seguono Varese (+1.124), Monza e Brianza (+968), Como (+941), Brescia (+ 569, il 5 % del totale regionale); Pavia (+ 408), Bergamo (+ 362), Lecco (+ 338), Mantova (+ 254), Cremona (+237), Lodi (+ 103), Sondrio (+ 94).