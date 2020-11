Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di giovedì 5 novembre

Sono 8.822 i casi di coronavirus accertati in Lombardia (703 nel Bresciano) nella giornata di giovedì 5 novembre, a fronte di 41.544 tamponi. Numeri ancora in crescita quindi, a poche ore dall'inizio del lockdown. Il rapporto tra test e nuovi positivi è pari al 21,2% (mercoledì era del 17.7%).

E non accenna a calare la pressione sugli ospedali: 315 i ricoveri avvenuti nelle ultima 24 ore, di cui 15 in terapia intensiva. Nei nosocomi della Regione ci sono in tutto 5.840 persone affette da Covid: 522 in Rianimazione e 5.318 negli altri reparti. E sono ben 139 i positivi deceduti: il totale (ufficiale) è arrivato a quota 17.987.



Ben 3.654 i casi registrai a Milano e hinterland. Seguono le province di Varese (+ 973), Monza e Brianza (+ 898), Brescia (+ 703), Como (+615), Pavia (+ 578), Bergamo (+ 252), Mantova (+ 231), Cremona (+ 197), Lecco (+ 189) Lodi (+173), Sondrio (+ 115).