Covid, bollettino Lombardia di Pasquetta: tutti i dati

220 nuovi contagi in provincia di Brescia, contro i 655 di ieri (e i 547 di sabato). La percentuale di positività cresce di poco, passando dal 7,2 di ieri al 7,8 di oggi. La nostra provincia si conferma una tra le più colpite a livello regionale, seconda solo a Milano (418 nuovi casi).



I dati di oggi in Lombardia (qui quelli di ieri):

- i tamponi effettuati: 17.340

- i nuovi casi positivi: 1.358

- tasso di positività sui tamponi effettuati: 7,8%

- in terapia intensiva: + 4

- i ricoverati non in terapia intensiva: - 6

- i decessi +81



I dati di oggi in Italia

10.680 contro i 18.025 del giorno di Pasqua: calano di 7.354 unità i positivi di oggi, giorno di Pasquetta. Un calo molto vistoso, ma da prendere con le pinze, visto che i tamponi effettuati sono stati addirittura 148.138 in meno di ieri (102.795 contro 250.933). Il tasso di positività, che già ieri era in salita rispetto a sabato(7,2 contro 5,9), è oggi del 10,4%.

Le vittime delle ultime 24 ore sono state 296, contro le 326 di ieri.

Per quanto riguarda la pressione ospedaliera, sono saliti di 353 unità i ricoveri ordinari, e di 34 unità quelli in terapia intensiva.