Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di mercoledì 4 novembre

Nella giornata di mercoledì 4 novembre in Lombardia sono stati accertati 7.758 nuovi casi di coronavirus ( 587 nel Bresciano), a fronte di 43.716 tamponi effettuati: il rapporto tra test e nuovi positivi è pari al 17.7% (martedì era del 21%).

Nelle ultime 24 ore si sono registrati altri 32 ricoveri nelle terapie intensive: i reparti di rianimazione stanno curando in tutto 507 casi. Negli ospedali della Regione ci sono in tutto 5.525 persone affette da Covid-19: 5.018 posti letto sono occupati dai pazienti meno gravi (+ 278 in 24 ore).

Milano e hinterland sono ancora in cima alla classifica regionale per numero di casi: 3.613 nelle ultime 24ore. Seguono Monza e Brianza (+898); Varese (+607); Brescia (+587), Pavia (+ 314), Bergamo (+ 240), Lecco (+ 230), Mantova (+ 188), Cremona (+ 152), Sondrio (+ 135) e Lodi (+129).

Lombardia zona rossa?

È altamente probabile che la nostra regione rientri tra le zone rosse previste dal nuovo Dpcm, ma non è ancora arrivata nessuna comunicazione ufficiale.

"Fino a questo momento - chiarisce il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana su Facebook - non ci è stato comunicato niente dal Governo e non sappiamo in quale 'Fascia' la Lombardia si collochi. Da nostre informazioni, l'ultima valutazione della Cabina di Monitoraggio del CTS con l'analisi dei 21 parametri risale a circa 10 giorni fa. Ciò è inaccettabile".

"Le valutazioni - aggiunge il governatore - devono essere fatte sulla base di dati aggiornati ad oggi, tenendo conto delle restrizioni già adottate in Lombardia, dei sacrifici già fatti dai lombardi in questi 10 giorni per contenere la diffusione del virus e dai quali registriamo un primo miglioramento".

"Sto insistendo - conclude Fontana - perché, prima che si stabilisca dove la Lombardia si collochi, i dati devono essere aggiornati."