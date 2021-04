Covid, bollettino Lombardia di Pasqua: tutti i dati

655 nuovi contagi in provincia di Brescia, contro i 547 di ieri (e i 656 di venerdì). La percentuale di positività cresce, seppur di poco, passando dal 7,1 al 7,2. La nostra provincia si conferma una tra le più colpite a livello regionale, seconda solo a Milano (751 nuovi casi).

I dati di oggi in Lombardia:

- i tamponi effettuati: 41.537

- i nuovi casi positivi: 3.003

- in terapia intensiva: + 2

- i ricoverati non in terapia intensiva: - 38

- i decessi +74

I dati di oggi in Italia

18.025 nuovi casi di contagio contro i 21.261 di ieri: a livello nazionale i dati sono in calo, ma come sempre nel fine settimana sono molti di meno anche i tamponi effettuati (250.933 contro i 359.214 di ieri). Il tasso di positività è salito perciò al 7,2% contro il 5,9% di sabato. Le vittime nelle ultime 24 ore sono state 326, 50 in meno rispetto a ieri. Calano anche i ricoveri in terapia intensiva, 11 meno di ieri (il totale è di 3.703).