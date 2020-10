Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di venerdì 30 ottobre

Sono 8.960 i casi di coronavirus registrati in Lombardia (460 nel Bresciano) venerdì 30 ottobre, a fronte di ben 46.892 tamponi. Nuovo record di test effettuati, ma anche di quelli poi risultati positivi: che è pari al 19,1%. I ricoveri per Covid nelle ultime 24 ore sono stati 368, di cui 25 in terapia intensiva. La nota positiva riguarda i pazienti dimessi, che sono stati ben 1.567. Le croci sono invece state 48.

La situazione più critica è ancora quella della provincia di Milano: 3.979 i contagi giornalieri (1.607 in città). Seguono Monza e Brianza (+ 988), Como (+890), Varese (+ 804). In crescita i dati della nostra provincia, che si piazza al quinto posto con 460 nuovi casi, seguita da Bergamo (+349), Lecco (+220), Cremona (+175), Mantova (+147), Lodi (+ 133) e Sondrio (+98).