Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di giovedì 29 ottobre

Sono 7.339 i nuovi casi registrarti in Lombardia (382 nel Bresciano) nella giornata di giovedì 29 ottobre, a fronte di 42.684 i tamponi effettuati. La percentuale di test positivi cala leggermente rispetto a mercoledì ed è pari al 17,1 %. Non si ferma invece la conta dei decessi, sono 57 quelli avvenuti nelle ultime 24 ore, come non cala la pressione sugli ospedali. Sono 336 i nuovi ricoveri, di cui 53 in terapia intensiva. Attualmente sono 3700 le persone ricoverate nei nosocomi lombardi per Covid, di cui 345 in gravi condizioni.

La maggior parte dei nuovi casi a Milano (+ 3.211 contagi, pari al 43% del totale), Monza e Brianza (+930) e Varese (+920). Seguono Como (+573), Brescia (+382), Sondrio (+ 176), Lecco (+ 141), Cremona (+138), Bergamo (+ 135), Lodi (+93).

