Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di mercoledì 28 ottobre

Ben 7.558 nuovi positivi in tutta la Lombardia (288 nel Bresciano) a fronte di 41.260 tamponi effettuati. Questi i numeri, in netta crescita, registrati nella giornata di mercoledì 28 ottobre. La percentuali di test positivi sale ancora, arrivando al 18.3%. Impennata di contagi, ma pure di ricoveri: 378 nelle ultime 24 ore, di cui 21 in terapia intensiva. Attualmente sono 3.072 le persone contagiate e ricoverate nei reparti Covid, e 292 in Rianimazione. La nostra Regione piange altre 47 croci.

Il record di nuovi positivi ancora nel Milanese: 2.708 nuovi casi (1.092 in città), pari al 35% del totale. Seguono Varese (1.902), Monza e Brianza (+ 822), Como (+ 440), Pavia (+298), Brescia (+288), Bergamo (+252), Lecco (+182). Mantova (+125), Lodi (+97), Sondrio (+55).