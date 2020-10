Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di lunedì 26 ottobre

Sono 3.570 i nuovi casi registrati in Lombardia nella giornata di lunedì 26 ottobre (177 nel Bresciano). Contagi in calo, rispetto ai giorni passati, come del resto anche il numero di tamponi: 21.324 quelli processati nelle ultime 24 ore (quasi 14mila in meno rispetto a domenica). L’indice di positività è pari al 16,7%.

Cresce ancora il totale dei ricoveri: 144 nelle ultime 24 ore, di cui 133 nei raparti Covid (totale 2.459) e 11 in terapia intensiva. In Rianimazione ci sono attualmente 242 persone. Si aggrava ancora il bollettino delle vittime: 17 i decessi avvenuti tra domenica e lunedì. Ma è significativo anche l'incremento delle persone guarite e dimesse che, rispetto a ieri, sono 1.211 in più.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Nel milanese sono 2.023 i nuovi casi (960 in città) pari al 56, 6 % del totale. Seguono Monza e Brianza (+ 439), Brescia ( + 177), Como (+ 141), Lecco (+114), Bergamo (+ 113), Pavia (+ 109), Varese (+ 105), Lodi (+58), Cremona (+ 50), Sondrio (+ 35), Mantova (+ 22).