Coronavirus Lombardia: contagi e ricoveri di sabato 24 ottobre

Sono 4.956 i nuovi positivi al coronavirus in Lombardia nelle ultime 24 ore, a fronte di 32.749 tamponi processati, per una percentuale pari al 15,1%: continua l'incremento sugli ospedali lombardi, con 169 nuovi ricoverati di cui 140 in buone condizioni (totale 2.153) e 29 in terapia intensiva (totale 213).

In provincia di Brescia sono 309 i nuovi positivi, come non succedeva dai periodi più bui della pandemia. Nel Milanese 2.306 nuovi casi (di cui 1.010 in città), pari al 46,5% del totale: seguono le province di Monza e Brianza con 625, Varese con 508, Brescia con 309, Pavia con 303, Mantova con 150, Cremona con 124, Lecco con 117, Como con 108, Lodi e Sondrio con 86, Bergamo con 57.